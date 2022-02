Reggio Calabria, turbativa d’asta in concorso: chiesto il processo per il deputato della Lega Domenico Furgiuele (Di martedì 22 febbraio 2022) Avrebbe messo a disposizione la sua azienda per consentire a un cartello occulto di imprese di condizionare una gara d’appalto al Comune di Polistena. La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria vuole il processo per il deputato della Lega Domenico Furgiuele, accusato di turbativa d’asta in concorso. Il suo nome compare nella richiesta di rinvio a giudizio che il procuratore Giovanni Bombardieri, l’aggiunto Gaetano Paci e i pm Nicola De Caria e Giulia Scavello hanno formulato nei confronti dei 50 imputati dell’inchiesta “Waterfront” condotta dalla guardia di finanza che, nel maggio 2020, aveva arrestato numerose persone. Tra questi c’erano diversi imprenditori ritenuti espressione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Avrebbe messo a disposizione la sua azienda per consentire a un cartello occulto di imprese di condizionare una gara d’appalto al Comune di Polistena. La Direzione distrettuale antimafia divuole ilper il, accusato diin. Il suo nome compare nella richiesta di rinvio a giudizio che il procuratore Giovanni Bombardieri, l’aggiunto Gaetano Paci e i pm Nicola De Caria e Giulia Scavello hanno formulato nei confronti dei 50 imputati dell’inchiesta “Waterfront” condotta dalla guardia di finanza che, nel maggio 2020, aveva arrestato numerose persone. Tra questi c’erano diversi imprenditori ritenuti espressione ...

