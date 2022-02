Quarta dose vaccino Covid, da quando e per chi: le regole (Di martedì 22 febbraio 2022) La Quarta dose di vaccino Covid si farà, ma sarà per tutti? Quello che sappiamo in questo momento è che con la Circolare del Ministero della Salute del 20 febbraio 2022 la Quarta dose è indicata per i soggetti immunocompromessi come “booster”. Per il soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, infatti, il ciclo primario di vaccinazione non si conclude con due dosi ma con la terza. La Quarta dose sarebbe quindi un richiamo, da somministrarsi ad almeno 120 giorni di distanza dalla conclusione del ciclo primario. E tutte le altre categorie? Le voci degli scienziati sono discordanti. La Quarta dose potrebbe non essere somministrata in maniera generalizzata a tutti, ma solo alle categorie più a rischio. ... Leggi su leggioggi (Di martedì 22 febbraio 2022) Ladisi farà, ma sarà per tutti? Quello che sappiamo in questo momento è che con la Circolare del Ministero della Salute del 20 febbraio 2022 laè indicata per i soggetti immunocompromessi come “booster”. Per il soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, infatti, il ciclo primario di vaccinazione non si conclude con due dosi ma con la terza. Lasarebbe quindi un richiamo, da somministrarsi ad almeno 120 giorni di distanza dalla conclusione del ciclo primario. E tutte le altre categorie? Le voci degli scienziati sono discordanti. Lapotrebbe non essere somministrata in maniera generalizzata a tutti, ma solo alle categorie più a rischio. ...

