"Purtroppo non ci sarò". GF Vip, brutte notizie sulla salute di Manuel Bortuzzo. Assente in studio (Di martedì 22 febbraio 2022) In tanti ci hanno fatto caso: nella puntata del GF Vip di lunedì 21 febbraio 2022 era Assente in studio Manuel Bortuzzo. La precisazione dell'ex gieffino è arrivata in diretta, durante la puntata stessa. Il nuotatore con una storia su Instagram ha spiegato i motivi per cui non ha potuto prendere parte alla diretta di lunedì sera. Manuel Bortuzzo ha spiegato di essere risultato positivo al covid, ma che fortunatamente sta bene. "Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata – ha l'ex sportivo – Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po' sarò Assente Purtroppo. Meglio ora che a metà marzo". Immediata, a inizio puntata, la preoccupazione dei sui fan, ma anche quelli più ...

