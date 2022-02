Nedved: «Dopo il mercato nuova consapevolezza. Ma in Champions serve di più» (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le parole del vicepresidente della Juventus Ai microfoni di JTV, Pavel Nedved ha parlato prima di Villarreal Juve. RICORDO CHELSEA – «Non ci portiamo dietro nessun ricordo. Bisogna essere pronti e rispondere a quello che ci aspetta qui, cioè una gara bella tosta». DOPPIO SCONTRO – «Da quando sono arrivati nuovi c’è nuova consapevolezza. I risultati non sono arrivati ultimamente, ma la squadra in campo c’era e si è visto. Sappiamo che in Champions però bisogna fare molto di più». VILLARREAL – «E’ una squadra che concede poco e quel poco lo devi sfruttare. Se non lo faremo troveremo difficoltà. Emery è molto preparato in Europa, dobbiamo stare attenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le parole del vicepresidente della Juventus Ai microfoni di JTV, Pavelha parlato prima di Villarreal Juve. RICORDO CHELSEA – «Non ci portiamo dietro nessun ricordo. Bisogna essere pronti e rispondere a quello che ci aspetta qui, cioè una gara bella tosta». DOPPIO SCONTRO – «Da quando sono arrivati nuovi c’è. I risultati non sono arrivati ultimamente, ma la squadra in campo c’era e si è visto. Sappiamo che inperò bisogna fare molto di più». VILLARREAL – «E’ una squadra che concede poco e quel poco lo devi sfruttare. Se non lo faremo troveremo difficoltà. Emery è molto preparato in Europa, dobbiamo stare attenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

