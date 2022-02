NBA 2022, si riparte dopo l’All Star Game. Le quote dei book-makers: occhio ai Timberwolves (Di martedì 22 febbraio 2022) dopo la conclusione dell’All Star Game 2022 per la regular season dell’NBA è giunto il momento di riaprire i battenti nella notte italiana tra il 24 ed il 25 febbraio: i pronostici della vigilia sono quasi tutti a senso unico, come testimoniano le quote di CasinoMania sull’NBA. Si tratta del Casinò online di Cristaltec dove è presente anche la sezione dedicata alle Scommesse Sportive, le cui quote nei testa a testa tra le varie squadre sembrano indicare una direzione chiara, con gli incontri in programma che difficilmente avranno un esito diverso rispetto a quello previsto sulla carta. Il fattore campo dovrebbe quasi completamente saltare, dato che in ben sei occasioni su sette dovrebbe registrarsi una vittoria esterna: i Chicago Bulls dovrebbero essere l’unica squadra ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022)la conclusione delper la regular season dell’NBA è giunto il momento di riaprire i battenti nella notte italiana tra il 24 ed il 25 febbraio: i pronostici della vigilia sono quasi tutti a senso unico, come testimoniano ledi CasinoMania sull’NBA. Si tratta del Casinò online di Cristaltec dove è presente anche la sezione dedicata alle Scommesse Sportive, le cuinei testa a testa tra le varie squadre sembrano indicare una direzione chiara, con gli incontri in programma che difficilmente avranno un esito diverso rispetto a quello previsto sulla carta. Il fattore campo dovrebbe quasi completamente saltare, dato che in ben sei occasioni su sette dovrebbe registrarsi una vittoria esterna: i Chicago Bulls dovrebbero essere l’unica squadra ...

