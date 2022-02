Napoli, Di Lorenzo: esclusi problemi. Nuovi esami per Malcuit (Di martedì 22 febbraio 2022) Problema infortuni in casa Napoli, con il Cagliari si sono registrati queli di Giovanni Di Lorenzo e Kevin Malcuit. Entrambi i calciatori sono usciti dal campo prima dela fine del match; quello che ha destato maggiore preoccupazione è stato Di Lorenzo che ha subito un trauma alla testa. Dal report ufficiale della SSCN però si escludono problemi: “Di Lorenzo ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pineta Grande, che hanno dato esito negativo“. Mentre Malcuit “ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici“. Verso Barcellona A questo punto sembra difficile poter ipotizzare un rientro di Malcuit per la sfida con il Barcellona, mentre Di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 22 febbraio 2022) Problema infortuni in casa, con il Cagliari si sono registrati queli di Giovanni Die Kevin. Entrambi i calciatori sono usciti dal campo prima dela fine del match; quello che ha destato maggiore preoccupazione è stato Diche ha subito un trauma alla testa. Dal report ufficiale della SSCN però si escludono: “Diha effettuatoclinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pineta Grande, che hanno dato esito negativo“. Mentre“ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà adiagnostici“. Verso Barcellona A questo punto sembra difficile poter ipotizzare un rientro diper la sfida con il Barcellona, mentre Di ...

