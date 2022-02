Molto presto la One UI 4.1 sui Samsung Galaxy S21 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Samsung Galaxy S21 riceverà presto la One UI 4.1, che ha debuttato al bordo dei Samsung Galaxy S22 nel giorno della loro presentazione. Come riportato da ‘piunikaweb.com‘, il servizio clienti Verizon, interrogato in merito all’aggiornamento, ha fatto sapere che potrebbe arrivare per la fine del mese di febbraio. Mancano pochi giorni alla fine del mese corrente: questo significa che, se le indicazioni fornite dal servizio clienti Verizon dovesse rivelarsi veritiere (tenendo, però, presente che ci saranno senz’altro delle variazioni temporali da un mercato all’altro, soprattutto perché parliamo di versioni diverse del device, essendo Verizon un gestore telefonico che opera negli Stati Uniti), il Samsung Galaxy S21 riceverà la One UI 4.1 in tempi assai stretti. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) IlS21 riceveràla One UI 4.1, che ha debuttato al bordo deiS22 nel giorno della loro presentazione. Come riportato da ‘piunikaweb.com‘, il servizio clienti Verizon, interrogato in merito all’aggiornamento, ha fatto sapere che potrebbe arrivare per la fine del mese di febbraio. Mancano pochi giorni alla fine del mese corrente: questo significa che, se le indicazioni fornite dal servizio clienti Verizon dovesse rivelarsi veritiere (tenendo, però, presente che ci saranno senz’altro delle variazioni temporali da un mercato all’altro, soprattutto perché parliamo di versioni diverse del device, essendo Verizon un gestore telefonico che opera negli Stati Uniti), ilS21 riceverà la One UI 4.1 in tempi assai stretti. ...

