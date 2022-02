Meloni “Governo fino al 2023? Comincio a dubitare”

(Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilarrivaal? “”.Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, a Cartabianca su Rai3. “In Italia è sempre irresponsabile andare al voto -ha proseguito – per me è più irresponsabile mettere insieme tutto il contrario di tutto con dei governi che non possono produrre niente perchè questa nazione ha bisogno di scelte coraggiose”. Il centrodestra? “Penso che nessuno ci ha creduto come ci ha creduto Fratelli d'Italia, siamo un partito che è sempre rimasto a presidiare il campo del centrodestra, che ha una sola possibilità di alleanza, che non ha mai fatto accordi con gente di centrosinistra, che non ha votato le proposte di legge elettorale della sinistra”. (ITALPRESS).

Io - ribadisce la- agli italiani dico 'volete undi centrodestra?' Se votate Fdi siete sicuri di averlo, per gli altri non posso garantire'. Salvini avverte i suoi dopo il caso Morisi:...Più facile dall'opposizione per Giorgialamentare l'impotenza europea ma dire che senza ... - "Ferma condanna dell'Italia per la decisione delrusso di riconoscere i due territori ...Uno sfogo sulle tante critiche ricevute per la questione della figlia e diversi segnali agli (ex?) alleati del centrodestra. È un fiume in ...Roma, 22 feb. "Vedo le fibrillazioni nella maggioranza. Noi qua pensiamo che le idee non servano in politica e che si possa mettere gente che non la pensa nella ...