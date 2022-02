Luca Attanasio era un uomo di pace: bisogna pretendere sia fatta piena giustizia (Di martedì 22 febbraio 2022) Un anno fa, sul confine orientale del Congo, venivano assassinati il nostro ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustafà Milambo. A un anno di distanza ci giungono i particolari dell’agguato in virtù dell’inchiesta della Procura di Roma a carico di Rocco Leone, vicedirettore del Pam, il Programma alimentare dell’Onu, e del suo collaboratore locale Mansour Rwagaza. Entrambi, per non aver seguito i protocolli di sicurezza nella preparazione del viaggio, sono accusati di omicidio colposo. Dalle dichiarazioni dei due imputati emerge che l’omicidio del nostro ambasciatore e del carabiniere Iacovacci è da attribuirsi a un sequestro finito male. E’ fondamentale che emergano tutte le responsabilità e le eventuali colpe. Era opportuno da parte del Pam far transitare l’ambasciatore senza macchina blindata (che era solito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Un anno fa, sul confine orientale del Congo, venivano assassinati il nostro ambasciatore, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustafà Milambo. A un anno di distanza ci giungono i particolari dell’agguato in virtù dell’inchiesta della Procura di Roma a carico di Rocco Leone, vicedirettore del Pam, il Programma alimentare dell’Onu, e del suo collaboratore locale Mansour Rwagaza. Entrambi, per non aver seguito i protocolli di sicurezza nella preparazione del viaggio, sono accusati di omicidio colposo. Dalle dichiarazioni dei due imputati emerge che l’omicidio del nostro ambasciatore e del carabiniere Iacovacci è da attribuirsi a un sequestro finito male. E’ fondamentale che emergano tutte le responsabilità e le eventuali colpe. Era opportuno da parte del Pam far transitare l’ambasciatore senza macchina blindata (che era solito ...

