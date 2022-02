LIVE Sinner-Davidovich Fokina 4-6 0-1, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: lo spagnolo comincia in maniera solida (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 0-1 Come sta giocando Davidovich Fokina… Serve qualcosa in più al tennista nostrano. AD-40 BRAVO E FORTUNATO LO spagnolo! Sinner recupera una palla deviata dal nastro, non chiude a volo e viene passato. 40-40 Davidovich Fokina si salva al servizio. 40-AD ALTRA PALLA BREAK PER Sinner! L’azzurro si arrampica verso la rete dopo due accelerazioni di diritto. 40-40 SERVIZIO E ROVESCIO DIAGONALE DI Davidovich Fokina! 30-40 PALLA BREAK IMMEDIATA PER Sinner! 30-30 Sinner spinge dal lato del diritto e ottiene il punto: diagonale persa per Fokina. 30-15 Gran prima dell’iberico. 15-15 ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 0-1 Come sta giocando… Serve qualcosa in più al tennista nostrano. AD-40 BRAVO E FORTUNATO LOrecupera una palla deviata dal nastro, non chiude a volo e viene passato. 40-40si salva al servizio. 40-AD ALTRA PALLA BREAK PER! L’azzurro si arrampica verso la rete dopo due accelerazioni di diritto. 40-40 SERVIZIO E ROVESCIO DIAGONALE DI! 30-40 PALLA BREAK IMMEDIATA PER! 30-30spinge dal lato del diritto e ottiene il punto: diagonale persa per. 30-15 Gran prima dell’iberico. 15-15 ...

