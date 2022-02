Lavare i piatti fa bene al cuore (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Non solo corsa e camminata per ridurre negli anziani il rischio di malattie cardiache: il semplice 'stare in piedi' nell'eseguire le classiche attività di routine, come fare giardinaggio, cucinare, Lavare i piatti ma anche farsi una doccia, porta a una serie di benefici per la salute cardiovascolare. E questo succede soprattutto nelle donne, come emerge da uno studio dell'University of California San Diego e riportato dal Journal of the American Heart Association. Rispetto infatti alle donne anziane che durante il giorno praticano meno di due ore di movimento, quelle che ne effettuano almeno quattro hanno mostrato rischi inferiori del 43% per quanto riguarda malattie cardiovascolari e coronariche, del 30% di ictus e, in particolare, un rischio inferiore del 62% di morte per malattie cardiovascolari. "Lo studio dimostra che ... Leggi su agi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Non solo corsa e camminata per ridurre negli anziani il rischio di malattie cardiache: il semplice 'stare in piedi' nell'eseguire le classiche attività di routine, come fare giardinaggio, cucinare,ma anche farsi una doccia, porta a una serie difici per la salute cardiovascolare. E questo succede soprattutto nelle donne, come emerge da uno studio dell'University of California San Diego e riportato dal Journal of the American Heart Association. Rispetto infatti alle donne anziane che durante il giorno praticano meno di due ore di movimento, quelle che ne effettuano almeno quattro hanno mostrato rischi inferiori del 43% per quanto riguarda malattie cardiovascolari e coronariche, del 30% di ictus e, in particolare, un rischio inferiore del 62% di morte per malattie cardiovascolari. "Lo studio dimostra che ...

