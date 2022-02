L' amore tra Ilary e Totti è una favola bella e popolare

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bellissimi e con vite fuori dall'ordinario, si sono sempre presentati come una coppia comune che è riuscita a formare una famiglia serena. È questo il motivo per cui la fine della loro storia sarebbe una grande delusione per molti

Negli ultimi giorni si è parlata di una presunta crisiFrancesco Totti e Ilary Blasi . Il tutto è iniziato dalle voci rilasciate dal sito del 'Corriere ... dopo vent'anni d'e diciassette di ...Scocciato su Insta[...] No, non c'è nessuna crisiFrancesco Totti e Ilary Blasi e a dirlo è ... ha detto: "Lei ha avuto due matrimoni fiabeschi, lo sapete è notizia fresca, unda favola e ...La storia d'amore tra Nesta e la Nazionale è iniziata quando Alessandro era un bambino e il suo quartiere si vestiva a festa per le partite degli azzurri: 'Ricordo le bandiere a Cinecittà, la Tv acces ...La relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è ufficialmente conclusa, ma l'hairstylist approfitta del suo tempo libero per trascorrerlo insieme alla sua bambina, Luna Marì. In casa questa v ...