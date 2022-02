Il Bitcoin scende ai minimi delle ultime settimane a causa delle tensioni tra Russia e Ucraina (Di martedì 22 febbraio 2022) Le truppe russe entrano con i carrarmati nelle due Repubbliche ucraine che si dichiarano indipendenti, l’Unione Europea prepara sanzioni per Mosca, mentre Joe Biden, presidente americano, firma quelle degli USA. In tutto questo, il Bitcoin scende ai minimi delle ultime due settimane e mezzo. Le tensioni tra Russia ed Ucraina, infatti, non potevano non portare ad un’oscillazione del valore dei Bitcoin, che scende ad un valore ancora più basso. I mercati registrano una perdita della critpovaluta pari al 7,50% attestandosi intorno ai 33 mila dollari, ma non sono da meno le altre valute digitali; infatti, Ethereum perde quasi il 9% attestandosi a 2880 dollari, Dogecoin il 7% e Shiba Inu ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 febbraio 2022) Le truppe russe entrano con i carrarmati nelle due Repubbliche ucraine che si dichiarano indipendenti, l’Unione Europea prepara sanzioni per Mosca, mentre Joe Biden, presidente americano, firma quelle degli USA. In tutto questo, ilaiduee mezzo. Letraed, infatti, non potevano non portare ad un’oscillazione del valore dei, chead un valore ancora più basso. I mercati registrano una perdita della critpovaluta pari al 7,50% attestandosi intorno ai 33 mila dollari, ma non sono da meno le altre valute digitali; infatti, Ethereum perde quasi il 9% attestandosi a 2880 dollari, Dogecoin il 7% e Shiba Inu ...

