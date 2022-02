I figli della pandemia

Leggi su agi

(Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - A due anni dall'inizio, il Polo Zero-17 Fatebenefratelli a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, ha iniziato ad affrontare i disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza e almeno il 30% dei casi trattati derivano dal lockdown e dalla Dad, sono cioè conseguenze del cambiamento degli stili di vita imposti alle famiglie dall'emergenza Covid 19. Per ora sono una trentina i minori in cura presso il centro milanese, che lavora in sinergia con l'ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba: provengono prevalentemente dall'area metropolitana di Milano. "I minori arrivano per iniziativa delle famiglie, consigliate dal pediatra o dall'insegnante - spiega la Psicopedagogista Fiorenza Ricciardi, responsabile del progetto zero 17 Fatebenefratelli - e presentano tipologie molto diverse di necessità, che sono affrontate da un'équipe di ...