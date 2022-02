Guendalina Tavassi parla dopo le aggressioni subite: la sua verità (Di martedì 22 febbraio 2022) parla Guendalina Tavassi Come senza dubbio ricorderemo, solo qualche mese fa Guendalina Tavassi si è mostrata sui social col volto tumefatto, affermando di aver subito un’aggressione. Poche ore fa così l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di intervenire su Instagram, svelando la sua verità su quello che sarebbe accaduto. Come riporta anche Il Corriere L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 22 febbraio 2022)Come senza dubbio ricorderemo, solo qualche mese fasi è mostrata sui social col volto tumefatto, affermando di aver subito un’aggressione. Poche ore fa così l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di intervenire su Instagram, svelando la suasu quello che sarebbe accaduto. Come riporta anche Il Corriere L'articolo proviene da Novella 2000.

