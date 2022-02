Gf Vip | Alex Belli deve lasciare la Casa ma Delia Duran decide di restare

(Di martedì 22 febbraio 2022) "Rimango per me", ha dichiarato la showgirl sudamericana, che è tra i finalisti di quest'edizione. L'attore ha lasciato il reality senza nemmeno il saluto di Soleil Sorge, che l'ha poi attaccato duramente. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Soleil dopo l’uscita di Alex: la confessione bollente spiazza Nathaly - johnbenetti3 : Ilary Blasi lascia Totti per mettersi con Alex Belli e il GF vip si prolunga fino a giugno #giornatamondialedellabugia - ParliamoDiNews : Gf Vip, Delia ammette: il bacio con Soleil le è piaciuto e Alex la provoca #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - Just___Jam : @crudeliadevip hanno inserito il tuo tweet in questo video del GF ufficiale ahahha - infoitcultura : GF Vip notte tesa: “figure di m. di Soleil”, giallo Katia, Montano asfalta Alex -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Riguardo alla critiche che hanno ricevuto lui e Rosalinda dopo il GF, Andrea invece ha dichiarato: Andrea Zenga sul triangolo- Delia - Soleil al Grande Fratello: "Ha stufato" ...Delia Duran non segueBelli fuori dalla casa Si è conclusa la 43esima puntata del Grande Fratellotra le liti e gli addii, quello di Kabir Bedi e quello diBelli il primo a seguito del ...Nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, Delia Duran dopo aver visto tutto il materiale che riguardava lei, Alex e Soleil ha deciso di non commentare se non con parole di stima e di ...Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha reagito malamente dopo la nomination palese di Soleil Sorge. I due sono apparsi ai ferri corti. Soleil dopo aver visionato delle ...