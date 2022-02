Gemma svela a Uomini e Donne il suo grande dolore | il gesto di Nadia spiazza

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata del 22 febbraio dic’è stato un momento molto toccante che ha riguardatoGalgani. La dama, infatti, ad un certo punto della messa in onda ha preso la parola ed ha rivelato un immensoche si porta dietro da tantissimi anni. La protagonista non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime e la sua “rivale”ha compiuto unche hato tutti. Ecco qual è ilpiùdiGalganiGalgani è diventata, ormai, una presenza fissa all’interno di. In molti si sono spesso scagliati contro di lei per il suo essere un po’ troppo ingenua e per il lasciarsi andare a delle conoscenze con ...