Firenze | al colloquio dice di essere incinta | l' imprenditore la assume

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora oggi spesso le donne devono scegliere tra la carriera e i figli. Ma questa volta non è andata così per Federica Granai, una ragazza di 27 anni che è stata assunta da un’azienda didopo aver rivelato al suo datore di lavoro di. “Ho preferito dire la verità prima di firmare il contratto”, confessa Federica al quotidiano il Tirreno. “Per me la lealtà e la trasparenza sono alla base di tutto”. La sincerità infatti l’ha premiata. Superato il periodo di prova, la ragazza originaria di Cerreto Guidi è stata assunta da VoipVoice di Montelupo Fiorentino dopo aver dato alla luce Diego. “E' stato il momento più bello della mia vita - ha raccontato Federica - una gioia dietro l'altra”. Terreni: “Nel 2022 l’assunzione di una donna in gravidanza non dovrebbe fare notizia” L'azienda VoipVoice ha 38 dipendenti e lavora ...