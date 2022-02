Ecco Excellis | la holding che investe su startup e cervelli italiani all’estero

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 febbraio 2022) “Parlano i numeri: i ricercatorisono stabilmente ai primi posti in Europa per premi e riconoscimenti accademici ricevuti. Eppure, negli ultimi anni quasi tre quinti dei fondi dell’ERC (European Research Council) assegnati a ricercatoriper progetti di ricerca applicata hanno finanziato laboratori di università estere dove questi stessi connazionali lavorano e insegnano; si stima che il 50% dei migliori ricercatori-classificati per il loro “impact factor”- lavori effettivamente in una università o centro di ricerca estero; e la lista potrebbe continuare a lungo”. A raccontarlo è Loris Lanzellotti, founder insieme ad Alberto Emprin didi partecipazioni nata con la missione di investire inestere fondate da brillanti ricercatori ...