Da Bassetti a Ricciardi, esperti nel mirino di attacchi e minacce no vax (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Virologi, infettivologi e immunologi ancora nel mirino dei no vax e no green pass. Da Bassetti a Gismondo, da Crisanti a Galli e Ricciardi, gli esperti venuti alla ribalta in questi 2 anni di pandemia continuano ad essere insultati e minacciati o, nel peggiore dei casi, aggrediti. Come successo pochi giorni fa a Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, aggredito mentre stava prendendo un aperitivo insieme alla moglie in centro a Genova. “Ad avvicinarci un gruppo di studenti, gente che dovrebbe studiare e che invece passa la vita, da 50 sabati a questa parte, in piazza a gridare e a insultare il prossimo – ha raccontato l’infettivologo all’Adnkronos – C’è un clima inaccettabile e ci sono responsabilità enormi, secondo me, anche da parte ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Virologi, infettivologi e immunologi ancora neldei no vax e no green pass. Daa Gismondo, da Crisanti a Galli e, glivenuti alla ribalta in questi 2 anni di pandemia continuano ad essere insultati e minacciati o, nel peggiore dei casi, aggrediti. Come successo pochi giorni fa a Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, aggredito mentre stava prendendo un aperitivo insieme alla moglie in centro a Genova. “Ad avvicinarci un gruppo di studenti, gente che dovrebbe studiare e che invece passa la vita, da 50 sabati a questa parte, in piazza a gridare e a insultare il prossimo – ha raccontato l’infettivologo all’Adnkronos – C’è un clima inaccettabile e ci sono responsabilità enormi, secondo me, anche da parte ...

