Chelsea-Lille stasera in tv in chiaro? Orario, canale e streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Chelsea di Thomas Tuchel affronterà il Lille a Stamford Bridge, in occasione dell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. I Blues tenteranno di ipotecare la qualificazione contando sull'attacco di fuoco a disposizione del tecnico tedesco; in particolare, l'unico a non rendere al meglio delle sue possibilità è inusualmente Romelu Lukaku, al momento, a detta di Tuchel 'non al centro del gioco'. Il gigante belga ex Inter proverà a riscattarsi proprio nella circostanza dell'importante match di Champions, potenzialmente fondamentale per le sorti della compagine britannica. La diretta televisiva della partita sarà offerta da Sky Sport (canali 203 e 253), mentre Mediaset non detiene i diritti dell'incontro e quindi non sarà disponibile la ...

