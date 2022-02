Carenza idrica in tre comuni, “ok” all’uso dei pozzi di Palomonte: al via alla Conferenza dei Servizi (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPalomonte (Sa) – L’acqua dei pozzi ad uso irriguo siti in località Lago di Palomonte verrà immessa nella condotta della rete idrica del lotto n.3 Asis dell’Alto Sele e sarà erogata ai comuni di Buccino, San Gregorio Magno e Palomonte. È quanto prevede il progetto esecutivo dell’Ente idrico campano e della società salernitana Rete ed Impianti S.p.a., Asis, quest’ultimo ente gestore dell’acquedotto che dall’Alto Sele eroga e rifornisce di acqua ben 54 comuni del territorio salernitano, che sarà al centro della Conferenza dei Servizi che si terrà il giorno 8 marzo alle ore 11 e che prevede lavori per il potenziamento e l’interconnessione dell’acquedotto dell’Alto Sele a Servizio dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – L’acqua deiad uso irriguo siti in località Lago diverrà immessa nella condotta della retedel lotto n.3 Asis dell’Alto Sele e sarà erogata aidi Buccino, San Gregorio Magno e. È quanto prevede il progetto esecutivo dell’Ente idrico campano e della società salernitana Rete ed Impianti S.p.a., Asis, quest’ultimo ente gestore dell’acquedotto che dall’Alto Sele eroga e rifornisce di acqua ben 54del territorio salernitano, che sarà al centro delladeiche si terrà il giorno 8 marzo alle ore 11 e che prevede lavori per il potenziamento e l’interconnessione dell’acquedotto dell’Alto Sele ao dei ...

