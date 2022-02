Benevento-Como streaming gratis, Sky o Dazn? Dove vedere il match di Serie B (Di martedì 22 febbraio 2022) Torna la Serie B e nella venticinquesima giornata si sfideranno Benevento e Como. La squadra di casa pare nettamente favorita: cercherà di portare a casa un’altra vittoria importantissima che le permetterebbe di avvicinarsi alla zona degli spareggi per la qualificazione. Il Como cercherà di dare battaglia per strappare un risultato utile per non avvicinarsi alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Torna laB e nella venticinquesima giornata si sfideranno. La squadra di casa pare nettamente favorita: cercherà di portare a casa un’altra vittoria importantissima che le permetterebbe di avvicinarsi alla zona degli spareggi per la qualificazione. Ilcercherà di dare battaglia per strappare un risultato utile per non avvicinarsi alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

anteprima24 : ** #Como, #Gattuso: 'Il ##Benevento è una delle tre squadre più forti del campionato' ** - tabellamercatob : Presentazione 6^ ritorno #SerieB in 140 parole #BresciaAscoli e #LecceCittadella i match-clou della vetta Derby-sal… - AgiproNews : Serie B, Benevento-Como: i giallorossi per avvicinare la promozione diretta, in quota è avanti il successo dei padr… - Como_1907 : ??CONFERENZA STAMPA ?? Mister Jack Gattuso presenta Benevento - Como ???? MOLA TV ? - Max_Mogavero : #Benevento, Caserta perde Farias per due turni e per la gara col #Como di domani non recupera gli infortunati… -