Atp Santiago 2022 | programma | orari e ordine di gioco martedì 22 febbraio con Cecchinato

Leggi su sportface

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp 250 di, in riferimento alla giornata di oggi,22. In campo l’unico azzurro in main draw, ossia Marco, il quale dovrà fare i conti con Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 6 del torneo e generalmente avversario insidioso su qualsiasi superficie. Sorteggio non certo favorevole al tennista siciliano, esperto su questa superficie, il quale però proverà a giocare le proprie carte sul rosso cileno. Tra gli altri incontri rilevanti, occhi puntati sull’argentino Federico Coria, on fire nelle ultime settimane e opposto all’autorevole Yannick Hanfmann, tedesco insolitamente a suo agio sulla terra rossa. Di seguito tutti gli incontri di giornata ...