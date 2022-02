Villarreal-Juventus, Allegri: “Non una partita scontata, serve concentrazione e pazienza” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Non è una partita scontata. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, è una squadra che ha tecnica con un allenatore molto bravo. Sarà una partita molto tattica dove bisogna stare attenti ai dettagli e avere pazienza”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Villarreal, andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Su Vlahovic, al suo esordio nella competizione europea: “Vlahovic domani debutta in Champions, e non possiamo addossargli tante responsabilità. Bisogna proteggerlo, come ho protetto i giocatori più giovani e con meno esperienza. Non è solo una questione tecnica, ma anche psicologica”. Sulla partita e sulla formazione: “Domani sera ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Non è una. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, è una squadra che ha tecnica con un allenatore molto bravo. Sarà unamolto tattica dove bisogna stare attenti ai dettagli e avere”. Così il tecnico della, Massimiliano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il, andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Su Vlahovic, al suo esordio nella competizione europea: “Vlahovic domani debutta in Champions, e non possiamo addossargli tante responsabilità. Bisogna proteggerlo, come ho protetto i giocatori più giovani e con meno esperienza. Non è solo una questione tecnica, ma anche psicologica”. Sullae sulla formazione: “Domani sera ...

