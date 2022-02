“Va espulso subito”. GF Vip, Barù è nei guai: dopo quelle parole choc chiedono la sua eliminazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Piove sul bagnato per Barù, già alle prese con alcune polemiche legate al suo rapporto con Jessica Selassié. Alcuni giorni fa gli utenti che seguono assiduamente il ‘GF Vip’ si sono scagliati contro di lui, dopo che la principessa etiope gli ha massaggiato i piedi. Un gesto considerato inopportuno, visto che lui si starebbe approfittando dei sentimenti della giovane nonostante non provi le stesse emozioni. Adesso è fuori dalla Casa che è arrivata una frase durissima. Ed è stata chiesta la sua espulsione. Su Barù è uscito qualcosa di inaspettato anche nel corso dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini. Nathaly Caldonazzo è interessata a Barù? A questa domanda di Signorini, la bionda concorrente ha risposto con una confessione: aveva chattato con il coinquilino in hotel, durante la quarantena prima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Piove sul bagnato per, già alle prese con alcune polemiche legate al suo rapporto con Jessica Selassié. Alcuni giorni fa gli utenti che seguono assiduamente il ‘GF Vip’ si sono scagliati contro di lui,che la principessa etiope gli ha massaggiato i piedi. Un gesto considerato inopportuno, visto che lui si starebbe approfittando dei sentimenti della giovane nonostante non provi le stesse emozioni. Adesso è fuori dalla Casa che è arrivata una frase durissima. Ed è stata chiesta la sua espulsione. Suè uscito qualcosa di inaspettato anche nel corso dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini. Nathaly Caldonazzo è interessata a? A questa domanda di Signorini, la bionda concorrente ha risposto con una confessione: aveva chattato con il coinquilino in hotel, durante la quarantena prima di ...

Advertising

Mi_Lousseau : @MatteoTamburin4 @CB_Ignoranza @LaStampa Il gol annullato con il Napoli era giusto annullarlo, Giroud era oltre.A V… - sportli26181512 : NBA All-Star Game, Chris Paul infortunato al pollice destro: fuori per 6-8 settimane: Il n°3 dei Suns, espulso nell… - Mg261Iannicelli : RT @mariludisanto71: @GrandeFratello Salvo Veneziano fu espulso per aver usato frasi violente e sessiste nei confronti di Elisa De Panicis.… - MassimoDainese7 : RT @mariludisanto71: @GrandeFratello Salvo Veneziano fu espulso per aver usato frasi violente e sessiste nei confronti di Elisa De Panicis.… - CarsteiSilvia : RT @mariludisanto71: @GrandeFratello Salvo Veneziano fu espulso per aver usato frasi violente e sessiste nei confronti di Elisa De Panicis.… -