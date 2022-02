“Una delle serate più tristi di sempre” | addio a 31 anni all’imprenditore che lanciò Ed Sheeran

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) È morto all’età di soli 31il magnate e imprenditore musicale Jamal Edwards, che aveva contribuito con la sua attività a lanciare al successo mondiali cantanti come Ede Jessie J. Secondo alcune indiscrezioni Edwards sarebbe morto a causa di una malattia improvvisa. Leggi anche -> Muore a 77Michael Lang, organizzatore dell’iconico festival della musica di Woodstock A rendere omaggio a Jamal Edwards è stata la cantante e attrice britca, di origine kosovaro-albanese, Rita Ora (al secolo Rita Sahatciu), che ha raccontato come la sua prima intervista è stata proprio con Edwards: “Nessuna parola può descrivere quanto sono grata di essere stata in sua presenza. Grazie per tutto quello che mi hai mostrato”. Anche il presentatore televisivo Fearn Cotton ha lasciato il suo omaggio: ...