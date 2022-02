Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 21 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale al termine di un’ennesima convulso aggiornata sul fronte ucraino il presidente francese Macron ha avuto un secondo colloquio con Putin chiuso con l’auspicio di una tregua di un Stati Uniti Russia mentre dagli giuro Novi allarmi per un invasione russa dell’Ucraina che secondo l’intelligenza sarebbero mai decisioni niente Tanto che vai pur dicendosi favorevole in linea di principio l’incontro con Putin precisa che ti farà solo invasione non ci sarà secondo il Ministro della Difesa ucraino invece non c’è pericolo di un attacco imminente notte di quiete nel donbass Trend ha chiamato segretaria direzione Lancia il terzo Polo del riformismo e della cultura di governo come alternativa al populismo dal sovranismo conferma e Noah Fratelli d’Italia Movimento 5 Stelle perché dicono no l’Europa i ...