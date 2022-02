Ucraina, bombe e sabotatori: quella guerra che è già iniziata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – La guerra è ormai alle porte. Anzi è già cominciata. Questa mattina un colpo di mortaio sparato dall’esercito ucraino ha distrutto un posto di blocco sul territorio russo a circa 150 metri dal confine nella regione di Rostov. Nella Repubblica Popolare di Donetsk si registrano bombardamenti di scuole, ospedali, centrali elettriche e semplici abitazioni con decine di vittime civili. Ucraina, bombe e sabotatori: la guerra che già c’è Ma l’episodio più rilevante è l’incursione di un gruppo di sabotatori ucraini in territorio russo, terminata con l’uccisione dei cinque membri del commando e la distruzione di due veicoli blindati da parte delle forze armate di Mosca. Un altro sabotatore è stato arrestato dall’Fsb nel pomeriggio mentre cercava di entrare in Russia dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – Laè ormai alle porte. Anzi è già cominciata. Questa mattina un colpo di mortaio sparato dall’esercito ucraino ha distrutto un posto di blocco sul territorio russo a circa 150 metri dal confine nella regione di Rostov. Nella Repubblica Popolare di Donetsk si registrano bombardamenti di scuole, ospedali, centrali elettriche e semplici abitazioni con decine di vittime civili.: lache già c’è Ma l’episodio più rilevante è l’incursione di un gruppo diucraini in territorio russo, terminata con l’uccisione dei cinque membri del commando e la distruzione di due veicoli blindati da parte delle forze armate di Mosca. Un altro sabotatore è stato arrestato dall’Fsb nel pomeriggio mentre cercava di entrare in Russia dal ...

