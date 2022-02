Tuchel se la prende ancora con Lukaku: che bordata all’ex Inter (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Chelsea si prepara alla sfida di Champions League da giocare contro il Lille: le parole di Tuchel in conferenza riguardano ancora Lukaku Nella serata di domani, alle ore 21:00, il Chelsea sarà impegnato contro il Lille negli ottavi di finale di Champions League. Dopo aver superato la fase a gironi, ora i Blues vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Chelsea si prepara alla sfida di Champions League da giocare contro il Lille: le parole diin conferenza riguardanoNella serata di domani, alle ore 21:00, il Chelsea sarà impegnato contro il Lille negli ottavi di finale di Champions League. Dopo aver superato la fase a gironi, ora i Blues vogliono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

marcoscandi : @ficulle39 @SandroSca Quindi se uno prende 9 milioni deve vincere a tutti costi anche se la rosa è quello che e’ ?… - _tommo_91_ : RT @calcioinglese: Il Chelsea di Tuchel si prende anche il Mondiale per Club. È il terzo trofeo per il tecnico tedesco in poco più di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel prende Inter Liverpool, le chiavi tattiche degli ottavi di Champions League Nel secondo gol segnato contro il Chelsea di Tuchel, possiamo notare come la posizione interna di ... Se rimangono troppo bassi gli esterni e l'avversario prende campo sulle fasce, il trio di ...

Chelsea campione del mondo, Romelu Lukaku protagonista I brasiliani partono molto aggressivi nelle prime fasi dell'incontro, poi il Chelsea prende il ... al 55 la squadra di Tuchel trova il vantaggio grazie a un colpo di testa di Lukaku , stacco imperioso ...

Tuchel se la prende ancora con Lukaku: che bordata all’ex Inter SerieANews Chelsea campione del mondo, Romelu Lukaku protagonista Il Chelsea conquista il Mondiale per club: ad Abu Dhabi la squadra di Tuchel ha piegato ai supplementari per 2-1 ... molto aggressivi nelle prime fasi dell’incontro, poi il Chelsea prende il controllo ...

Mondiale per Club: il trofeo va al Chelsea, battuto il Palmeiras ai supplementari Tuttavia il vantaggio degli uomini di Tuchel è rinviato solo di pochi minuti: cross col contagiri di Hudson-Odoi dalla sinistra e stacco imperioso di Lukaku, che al 55’ prende il tempo a Luan e ...

Nel secondo gol segnato contro il Chelsea di, possiamo notare come la posizione interna di ... Se rimangono troppo bassi gli esterni e l'avversariocampo sulle fasce, il trio di ...I brasiliani partono molto aggressivi nelle prime fasi dell'incontro, poi il Chelseail ... al 55 la squadra ditrova il vantaggio grazie a un colpo di testa di Lukaku , stacco imperioso ...Il Chelsea conquista il Mondiale per club: ad Abu Dhabi la squadra di Tuchel ha piegato ai supplementari per 2-1 ... molto aggressivi nelle prime fasi dell’incontro, poi il Chelsea prende il controllo ...Tuttavia il vantaggio degli uomini di Tuchel è rinviato solo di pochi minuti: cross col contagiri di Hudson-Odoi dalla sinistra e stacco imperioso di Lukaku, che al 55’ prende il tempo a Luan e ...