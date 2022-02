The Marvels: Brie Larson svela la prima foto dal set del sequel di Captain Marvel (Di lunedì 21 febbraio 2022) Brie Larson annuncia il ritorno nei panni di Carol Danvers pubblicando la prima foto dal set di The Marvels, atteso sequel di Captain Marvel. Brie Larson si è rivolta ai social media per celebrare il suo ritorno nei panni di Captain Marvel. ll'attrice ha pubblicato la prima foto dal set del sequel The Marvels, in uscita nel 2023. In un recente tweet, Brie Larson ha pubblicato una fotografia della sua sedia sul set del nuovo film in preparazione per i Marvel Studios, The Marvels, dando ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022)annuncia il ritorno nei panni di Carol Danvers pubblicando ladal set di The, attesodisi è rivolta ai social media per celebrare il suo ritorno nei panni di. ll'attrice ha pubblicato ladal set delThe, in uscita nel 2023. In un recente tweet,ha pubblicato unagrafia della sua sedia sul set del nuovo film in preparazione per iStudios, The, dando ...

