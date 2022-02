Supereroi è su Prime Video. Se non lo avete visto, fatelo: è una perla (Di lunedì 21 febbraio 2022) Recensione con spoiler-Alert! Usciti a dicembre al cinema, Supereroi l’ultimo film di Paolo Genovese è disponibile ora anche su Prime Video e il nostro consiglio spassionato è solo uno: se non lo avete ancora visto, fatelo. Non è stato accolto il film, al suo arrivo nelle sale, con recensioni tutte dello stesso tenore e dai toni entusiasti anzi, c’è anche chi non ha trovato a fuoco la storia, chi ci ha visto troppi elementi, chi non ne ha compreso alcune decisioni. Io invece ho trovato Supereroi un film che parla il linguaggio di una generazione intera, forse due ma che allo stesso tempo sa essere universale, un po’ come l’amore. Se dopo aver visto Perfetti sconosciuti, venivi assalito dai dubbi, iniziando a pensare che cosa si potesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Recensione con spoiler-Alert! Usciti a dicembre al cinema,l’ultimo film di Paolo Genovese è disponibile ora anche sue il nostro consiglio spassionato è solo uno: se non loancora. Non è stato accolto il film, al suo arrivo nelle sale, con recensioni tutte dello stesso tenore e dai toni entusiasti anzi, c’è anche chi non ha trovato a fuoco la storia, chi ci hatroppi elementi, chi non ne ha compreso alcune decisioni. Io invece ho trovatoun film che parla il linguaggio di una generazione intera, forse due ma che allo stesso tempo sa essere universale, un po’ come l’amore. Se dopo averPerfetti sconosciuti, venivi assalito dai dubbi, iniziando a pensare che cosa si potesse ...

