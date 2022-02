Rock in Roma: Gemitaiz nella line up dell’edizione 2022 (18/6 – Ippodromo delle Capannelle) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gemitaiz Rock IN Roma – Ippodromo delle CAPANNELE 18 GIUGNO 2022 Dal palco del Rock in Roma verrà inaugurato il tour di uno dei più grandi esponenti del rap italiano: Gemitaiz si esibirà il 18 giugno 2022 all’Ippodromo della Capannelle, prima tappa del “Gemitaiz Summer Tour”. I biglietti saranno disponibili in prevendita su RockinRoma.com e www.ticketone.it dalle ore 14.00 di lunedì 21 febbraio, e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 14.00 di giovedì 24 febbraio. I concerti estivi di Gemitaiz, durante i quali sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, saranno l’occasione per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)INCAPANNELE 18 GIUGNODal palco delinverrà inaugurato il tour di uno dei più grandi esponenti del rap italiano:si esibirà il 18 giugnoall’della, prima tappa del “Summer Tour”. I biglietti saranno disponibili in prevendita suin.com e www.ticketone.it dalle ore 14.00 di lunedì 21 febbraio, e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 14.00 di giovedì 24 febbraio. I concerti estivi di, durante i quali sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, saranno l’occasione per ...

