Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, commentando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery plan: Carfagna, con fondi progettazione in Gazzetta enti hanno risorse 'Con questo provvedimento rispondiamo a una delle domande ricorrenti nel dibattito sul Piano di Ripresa e Resilienza: come faranno le amministrazioni piu' fragili a partecipare ai bandi? Gli Enti ...

Le prospettive per l'Italia La Commissione europea ad agosto 2021 ha fornito all'Italia 24,9 miliardi di euro (il 13% dei 191,5 miliardi previsti dal Recovery plan o Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr) come ...

Recovery plan: Mipaaf, entro il 31 marzo bando su parco agrisolare da 1,5 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 feb - Sara'' pubblicato entro il 31 marzo, nel pieno rispetto delle scadenze fissate al primo trimestre 2022 per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e ...

