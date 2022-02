Rassegna stampa 21 febbraio 2022 | sale la tensione in Ucraina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Venti di guerra sempre più forti dall‘, Putin pronto all’invasione. Scambi di accuse e attacchi nel week end e la situazione non pare migliorare per niente. Europa attenta e attiva nel cercare di scongiurare questo conflitto. Politica italiana: qualche spaccatura in seno al Governo in tema di vaccini e riaperture. Infine lo sport. Fine delle Olimpiadi invernali e giornata di campionato che ha riservato ancore delle sorprese. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.