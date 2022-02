Plusvalenze Juve | notificata la chiusura delle indagini

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal , in casantus arriva un aggiornamento importante circa il "caso", esploso alla fine dell'anno solare. Il ...

Advertising

cmdotcom : #Juve, nota UFFICIALE: ‘Chiuse indagini per il caso plusvalenze su noi e altri 10 club. Dimostreremo correttezza de… - CalcioFinanza : Tra gli altri club di Serie A, sono coinvolti nell’indagine della Procura Figc sulle plusvalenze Napoli, Sampdoria,… - Davemadein87 : RT @ceferinout1: Comunicato juve.. chiuse le indagini sulle plusvalenze - lccatt : RT @CalcioFinanza: Plusvalenze, conclusa l’indagine della procura Figc sulla Juve e altri 10 club - Jjuventushare : RT @ceferinout1: Comunicato juve.. chiuse le indagini sulle plusvalenze -

Ultime Notizie dalla rete : Plusvalenze Juve

Nello specifico, lesulla compravendita dei calciatori della società bianconera degli ... Secondo gli inquirenti, attraverso 'ricavi fittizi' laavrebbe mascherato perdite di esercizio ...Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal , in casa Juventus arriva un aggiornamento importante circa il "caso", esploso alla fine dell'anno solare. Il club bianconero ha infatti comunicato nella serata di lunedì 21 febbraio di aver ricetuto la nota di fine indagini da parte della Procura Federale, ...La Juventus ha confermato tramite una nota di aver ricevuto, assieme ad altre 10 società italiane, la comunicazione della conclusione delle indagine da parte della procura federale in merito al caso ...Attraverso una nota ufficiale pubblicata in questi minuti, la Juventus ha comunicato di "aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 10 società di calcio italiane e ...