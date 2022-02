Pisa-Parma, probabili formazioni: D’Angelo sfida Iachini. Puscas ok, Simy e Lucca… (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Pisa di Luca D'Angelo e il Parma di Beppe Iachini si apprestano a sfidarsi nel match valido per la 25a giornata di Serie B: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida Leggi su mediagol (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ildi Luca D'Angelo e ildi Beppesi apprestano arsi nel match valido per la 25a giornata di Serie B:, statistiche e curiosità sulla

Advertising

Fantacalciok : Serie B, Pisa - Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Serie B, Pisa - Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Mediagol : Pisa-Parma, probabili formazioni: D’Angelo sfida Iachini. Puscas ok, Simy e Lucca… - gazzettaparma : Parma, ci si mette un pizzico di sfortuna: out (anche) Colombi, contro il Pisa è emergenza portieri. - I convocati - Mediagol : Serie B, 25a giornata: Pisa-Parma, Lecce-Cittadella e Cremonese-Vicenza, il programma -