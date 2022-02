Operazione della polizia | decine di arresti fra Bari e città metropolitana Dalla notte

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In corsoun’fradi, sopratutto per reati riguardanti la droga. L'articolodifra proviene da Noi Notizie..

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex leader della Dc, Ciriaco De Mita, sta reagendo bene dopo l'operazione al femore cui è stato sottoposto nella t… - GDF : Le Unità Navali della #GuardiadiFinanza hanno partecipato ad un’operazione di salvataggio a bordo della nave traghe… - LaGazzettaWeb : Mafia e traffico di droga: operazione della polizia tra Bari e Bitonto, 43 arresti - NoiNotizie : Operazione della @poliziadistato, decine di arresti fra #Bari e città metropolitana - lupazzottu : RT @erretti42: A trent’anni da Mani pulite è in atto l’operazione di legittimazione della prima Repubblica da parte di una classe politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione della

...dagli attacchi e dalle bombe ucraine denunciate dalla Tass? Oppure si tratta di una- ... Usa "invasione vicina" "Ci stiamo avvicinando al momentoverità di questa crisi" spiega Paolo ...... minacciata dall'invasioneRussia. Ma anche il Mali era all'ordine del giorno. Da diversi ... che ha accelerato il ritiro dell'Barkhane, è avvenuto con l'approvazione del Cremlino. Non ...Importante operazione della guardia di finanza di Varese nell’ambito dell’attività di contrasto degli illeciti in materia di sicurezza dei prodotti: le Fiamme gialle varesine hanno sequestrato in un ...Lo Studio Commerciali Lazzari & Associati in qualità di studio commerciale storico della società ha contribuito fattivamente al perfezionamento e alla conclusione dell’operazione. Nel dettaglio, ...