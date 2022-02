Morata: «Rimasto alla Juve grazie ad Allegri. Vlahovic mi aiuta» (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Juve. Vlahovic – «Ha portato entusiasmo a tutti noi, lui come Zakaria. E’ un grandissimo giocatore: oggi si vedeva dai suoi occhi come visualizzava la partita di domani. E’ molto giovane ma davanti ha una carriera meravigliosa». QUANTO HA INCISO Allegri NELLA PERMANENZA A GENNAIO – «Molto. Ho sempre sentito la sua fiducia. Lui è il primo che mi chiede tante cose ma sa quali sono o non sono i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere qua: ora devo lottare per ripagare la sua fiducia». VICINO AL BARCELLONA – «Ho parlato con il mister quando c’era il mercato. Abbiamo parlato delle sue idee, di cosa pensava della squadra. Mi avrebbe aiutato tanto l’arrivo di Dusan, e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante spagnolo Alvaroha parlato in conferenza stampavigilia di Villarreal-– «Ha portato entusiasmo a tutti noi, lui come Zakaria. E’ un grandissimo giocatore: oggi si vedeva dai suoi occhi come visualizzava la partita di domani. E’ molto giovane ma davanti ha una carriera meravigliosa». QUANTO HA INCISONELLA PERMANENZA A GENNAIO – «Molto. Ho sempre sentito la sua fiducia. Lui è il primo che mi chiede tante cose ma sa quali sono o non sono i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere qua: ora devo lottare per ripagare la sua fiducia». VICINO AL BARCELLONA – «Ho parlato con il mister quando c’era il mercato. Abbiamo parlato delle sue idee, di cosa pensava della squadra. Mi avrebbeto tanto l’arrivo di Dusan, e ...

