Lopalco | ' Insopportabile l' esistenza dei No Vax dopo due anni di dolore | basta dargli voce'

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Insopportabile

Dire

Pier Luigisi scaglia contro i No Vax in un post di Facebook di riflessione per i due anni dall'inizio della pandemia di Covid - 19 in Italia. "Quello che davvero non si può più sopportare, dopo 2 anni di dolore, sofferenza, fatica, è che ci sia ancora qualcuno che neghi la ..."