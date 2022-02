La modella ha chiesto ai follower di smettere di chiederle se aspetta un figlio. (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non ha mai abbandonato il desiderio di tornare ad allargare la famiglia. Così Chrissy Teigen ci riprova. La modella ha annunciato su Instagram che sta ricorrendo alla fecondazione in vitro per cercare di mettere al mondo un altro figlio, dopo l’addio a Jack, il bambino perso un anno e mezzo fa a causa di un aborto spontaneo. Chrissy Teigen, il suo compleanno triste dopo la perdita del figlio X ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non ha mai abbandonato il desiderio di tornare ad allargare la famiglia. Così Chrissy Teigen ci riprova. Laha annunciato su Instagram che sta ricorrendo alla fecondazione in vitro per cercare di mettere al mondo un altro, dopo l’addio a Jack, il bambino perso un anno e mezzo fa a causa di un aborto spontaneo. Chrissy Teigen, il suo compleanno triste dopo la perdita delX ...

