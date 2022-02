Inter 0 Sassuolo 2, fallo su Calhanoglu prima del gol di Raspadori: la moviola (Di lunedì 21 febbraio 2022) La moviola di Inter-Sassuolo match della ventiseiesima giornata della Serie A 21/22 Cade l’Inter e lo fa in casa contro il Sassuolo padrone del match soprattutto nei primi minuti di gioco. Non propriamente perfetta la prestazione di Fourneau che si perde un fallo su Calhanoglu subito prima del vantaggio firmato da Raspadori. Giusto, invece, annullare il gol di De Vrij: c’è tocco di mano di Dimarco sul recupero palla nerazzurro. Ecco Inter-Sassuolo analizzata alla moviola della Gazzetta dello Sport. “Tutto (quasi) bene tranne l’episodio iniziale che fa scattare il vantaggio all’8’ p.t. firmato Raspadori: è più un errore che no. La contesa del pallone vede ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ladimatch della ventiseiesima giornata della Serie A 21/22 Cade l’e lo fa in casa contro ilpadrone del match soprattutto nei primi minuti di gioco. Non propriamente perfetta la prestazione di Fourneau che si perde unsusubitodel vantaggio firmato da. Giusto, invece, annullare il gol di De Vrij: c’è tocco di mano di Dimarco sul recupero palla nerazzurro. Eccoanalizzata alladella Gazzetta dello Sport. “Tutto (quasi) bene tranne l’episodio iniziale che fa scattare il vantaggio all’8’ p.t. firmato: è più un errore che no. La contesa del pallone vede ...

