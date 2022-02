Infortunio Immobile, l’attaccante in dubbio anche per Lazio-Porto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Immobile in dubbio per la gara contro il Porto. l’attaccante sta meglio, ma la sua presenza non è scontata: il punto sull’Infortunio Immobile è ancora alle prese con la febbre. Il giocatore ha saltato il primo appuntamento contro il Porto, poi l’Udinese e ora è in dubbio anche per la gara di ritorno contro la squadra di Conceição. Come riporta Repubblica, l’attaccante della Lazio sta meglio ma la sua presenza giovedì è tutt’altro che scontata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022)inper la gara contro ilsta meglio, ma la sua presenza non è scontata: il punto sull’è ancora alle prese con la febbre. Il giocatore ha saltato il primo appuntamento contro il, poi l’Udinese e ora è inper la gara di ritorno contro la squadra di Conceição. Come riporta Repubblica,dellasta meglio ma la sua presenza giovedì è tutt’altro che scontata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, #Immobile in dubbio per il ritorno con il #Porto ?? - infoitsport : Sarri: “Infortunio Pedro, il problema è tendineo: ora gli esami! Le sensazioni su Immobile” - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Sarri: 'Infortunio #Pedro, il problema è tendineo: ora gli esami! Le sensazioni su #Immobile' ? - SOSFanta : ?? #Sarri: 'Infortunio #Pedro, il problema è tendineo: ora gli esami! Le sensazioni su #Immobile' ?… - francetomm : RT @salomone_l: Lazio orgogliosa, peccato per il pareggio (meritava di più) e per l'infortunio di Pedro (Sarri incrocia le dita). Felipe è… -