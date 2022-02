Dario Argento stupisce ancora tutti: "Ecco perché devo dire grazie a mia figlia Asia" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Iconico, moderno e controcorrente, diverso però da tutti. E questa è la sua fortuna. Un regista capace insomma di sorprendere e stupire visivamente, a dispetto del tempo, tanto da influenzare i ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Iconico, moderno e controcorrente, diverso però da. E questa è la sua fortuna. Un regista capace insomma di sorprendere e stupire visivamente, a dispetto del tempo, tanto da influenzare i ...

Advertising

faustomalinver2 : @DavPoggi @enricomaino È la foto tratta da un film di Dario Argento..??????? - CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : 'Occhiali neri': il nuovo film di Dario Arg… - Frances79267383 : RT @fedram67: A me i film di Dario Argento traumatizzano solo a sentirli nominare #CTCF - bastrikdoriang2 : RT @fattoquotidiano: È la protagonista del nuovo film di Argento “Occhiali neri”: “Pochi gli autori con la forza di far emergere le attrici… - BastrikDorianGr : RT @fattoquotidiano: È la protagonista del nuovo film di Argento “Occhiali neri”: “Pochi gli autori con la forza di far emergere le attrici… -