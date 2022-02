“Dall’alto del suo ultimo posto…” | bufera su Valerio Scanu | la sua frecciatina al veleno non piace per niente VIDEO

Leggi su ck12

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Invitato a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone,ha lanciato unapesante verso un collega. Critiche per lui(Screen da Twitter)Si è classificato secondo all’ottava edizione di Amici di Maria de Filippi e da lì la sua carriera da cantante ha preso il volo., infatti, in soli 31 anni ha già partecipato a due Festival di Sanremo, vincendo quello del 2010 con il brano “Per tutte le volte che…”. Oggi è tornato alla ribalta per aver partecipato a “Una canzone per San Marino”, il festival canoro della Repubblica di San Marino che decreta chi andrà a rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest. Invitato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,...