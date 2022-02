Dalla Russia per amore: la storia di Sergio, il bambino venuto da Mosca e di un’adozione felice (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da Massa in Russia per amore e con amore. Da Massa a Mosca per regalare un futuro a un bambino piccolo che cresceva in un istituto e che dal primo giorno che lo ha visto è entrato nel cuore di Maria Rita Vita. Quel bambino oggi ha venti anni e lei è la sua mamma. In questa storia d’amore lo aggettivo adottiva è superfluo perché Sergio racconta che Maria Rita gli ha donato la vita. Una storia che fa palpitare il cuore e che dona un messaggio di speranza. Maria Rita Vita e il figlio Sergio La storia Una storia che avrebbe dovuto restare privata. Era una lettera a un figlio. Era una lettera che Maria Rita Vita aveva scritto a suo figlio Sergio che ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da Massa inpere con. Da Massa aper regalare un futuro a unpiccolo che cresceva in un istituto e che dal primo giorno che lo ha visto è entrato nel cuore di Maria Rita Vita. Queloggi ha venti anni e lei è la sua mamma. In questad’lo aggettivo adottiva è superfluo perchéracconta che Maria Rita gli ha donato la vita. Unache fa palpitare il cuore e che dona un messaggio di speranza. Maria Rita Vita e il figlioLaUnache avrebbe dovuto restare privata. Era una lettera a un figlio. Era una lettera che Maria Rita Vita aveva scritto a suo figlioche ...

