Covid | Fornaro | ' si può passare alla fase 2 ma con prudenza e responsabilità'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La rincorsa ad intestarsi il liberi tutti rispetto alle restrizioni per il contenimento della pandemia da19 sta contagiando anche la Lega, più preoccupata del sorpasso nei sondaggi da parte di Fratelli d'Italia che di ascoltare e recepire i richiami del Presidente del Consigliolealtà nei confronti del Governo". Lo afferma il capogruppo di Liberi e UgualiCamera, Federico. "Nessuno, infatti, può essere contrario al passaggio2 con un progressivo allentamento delle misure restrittive. Diverso è presentare emendamenti e votare contro il parere del Governo e non attendere una decisione comune su come gestire al meglio, sotto ogni aspetto, la2 che deve essere affrontata cone ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fornaro

Il Sannio Quotidiano

...salienti il rinvio dei termini per pagare le cartelle esattoriali e restituire i prestiti, ... è importante", dice Federicodi Leu) , chi pur votando sì come il collega ha "perplessità di ......5.000 manifestazioni svoltesi l'anno scorso contro il green pass e le misure restrittive anti"... Un'immagine che noi non possiamo permetterci, incontri gli studenti", le chiede Federico(...Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “La rincorsa ad intestarsi il liberi tutti rispetto alle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid 19 sta contagiando ... di Liberi e Uguali alla Camera, ...Al Senato ora il provvedimento che ha visto il governo bocciato 4 volte e provocato lo sfogo di Draghi. . Ma è tensione in commissione: la Lega tenta l’asse con FdI e Alternativa per sospendere il Gre ...