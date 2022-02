Covid, Bianchi: “A gennaio ci dicevano di non riaprire, noi con testardaggine l’abbiamo fatto. Abbiamo fatto bene” (Di lunedì 21 febbraio 2022) "A inizio gennaio era molto quelli che dicevano 'aspettiamo'. Abbiamo fatto bene a volere anche in maniera testarda a riaprire, vedere i bambini che tornano tutti insieme riempie il cuore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) "A inizioera molto quelli che'aspettiamo'.a volere anche in maniera testarda a, vedere i bambini che tornano tutti insieme riempie il cuore. L'articolo .

