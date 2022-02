Carlotta Mantovan, nuova vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi: una scelta radicale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Carlotta Mantovan e la figlia Stella hanno deciso di cambiare radicalmente vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Ecco cosa fa oggi e dove vive. La moglie e la figlia del conduttore scomparso prematuramente hanno stravolto la loro vita. A quattro anni dalla morte di Frizzi, Carlotta ha preso Stella e ha deciso di ricominciare da capo. Scopriamo cosa fa oggi e dove vive. Sono passati quasi quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018. Una notizia che ha destabilizzato il pubblico italiano, sia perché era in attività e sia perché aveva solamente 60 anni. Il conduttore ha lasciato la moglie ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 febbraio 2022)e la figlia Stella hanno deciso di cambiare radicalmenteladi. Ecco cosa fa oggi e dove vive. La moglie e la figlia del conduttore scomparso prematuramente hanno stravolto la loro. A quattro anni dalladiha preso Stella e ha deciso di ricominciare da capo. Scopriamo cosa fa oggi e dove vive. Sono passati quasi quattro anni dalladi, avvenuta il 26 marzo 2018. Una notizia che ha destabilizzato il pubblico italiano, sia perché era in attività e sia perché aveva solamente 60 anni. Il conduttore ha lasciato la moglie ...

