Cagliari-Napoli 1-1, reti di Pereiro e Osimhen (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari, 21 feb. - (Adnkronos) - Cagliari-Napoli 1-1, termina in parità il posticipo della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Unipol Domus' della città sarda. Al vantaggio dei padroni di casa con Pereiro al 58' risponde Osimhen all'87'. In classifica gli azzurri sono secondi insieme all'Inter con 54 punti, due in meno del Milan capolista, mentre i sardi sono in 17esima posizione insieme al Venezia a quota 22. IL MATCH - Il Napoli manca l'aggancio al Milan in vetta alla Serie A dopo 26 giornate. Gli azzurri, in campo con tante assenze e con un modulo nuovo, non vanno oltre il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Cagliari. Nel match dell'Unipol Domus i sardi aprono le marcature con Pereiro al 13' della ripresa ma subiscono la rimonta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022), 21 feb. - (Adnkronos) -1-1, termina in parità il posticipo della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Unipol Domus' della città sarda. Al vantaggio dei padroni di casa conal 58' rispondeall'87'. In classifica gli azzurri sono secondi insieme all'Inter con 54 punti, due in meno del Milan capolista, mentre i sardi sono in 17esima posizione insieme al Venezia a quota 22. IL MATCH - Ilmanca l'aggancio al Milan in vetta alla Serie A dopo 26 giornate. Gli azzurri, in campo con tante assenze e con un modulo nuovo, non vanno oltre il pareggio per 1-1 in trasferta contro il. Nel match dell'Unipol Domus i sardi aprono le marcature conal 13' della ripresa ma subiscono la rimonta ...

